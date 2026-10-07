El Mallorca – Las Palmas se juega el domingo 11 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Mallorca – Las Palmas

Mallorca – Las Palmas Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca)

El Estadi Mallorca Son Moix acogerá el encuentro entre el Mallorca y Las Palmas, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El Mallorca llega en una buena posición, ocupando el 5º lugar con 14 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 3. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, Las Palmas se sitúa en la 11ª posición con 11 puntos, con un balance de 12 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Mallorca: 5º con 14 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-D-V-V-E)

Las Palmas: 11º con 11 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-E)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.