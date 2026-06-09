El vocalista de Las Nancys Rubias visita el programa de Antena 3 junto a Juan Pedro del Moral y Miguel Balanzategui para presentar su nueva gira de conciertos y desvelar sus próximos proyectos musicales y personales

El programa de televisión ‘El Hormiguero’, emitido en Antena 3 y conducido por Pablo Motos, ha iniciado su semana de emisiones con la visita en el plató del grupo musical Las Nancys Rubias. Los integrantes de la formación acudieron al espacio audiovisual con el objetivo de presentar los detalles de su nueva e intensa gira de conciertos veraniegos, así como para desvelar la planificación que les permitirá compaginar sus actuaciones en directo con las sesiones de grabación de su próximo disco de estudio.

La representación de la banda en el plató estuvo compuesta por Mario Vaquerizo (conocido artísticamente como Nancy Anoréxica), Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti) y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan). La única ausencia de la cabecera del grupo fue la de Marta Vaquerizo (Nancy O), hermana del vocalista principal, debido a un viaje programado junto a su pareja.

El análisis del encuentro con el Papa León XIV

La primera cuestión planteada por el presentador Pablo Motos estuvo dirigida a Mario Vaquerizo en relación con su reciente encuentro institucional con el Papa León XIV, en el marco de la visita oficial del Pontífice a España. El cantante se mostró profundamente conmovido por la experiencia y detalló los pormenores de la recepción en la que participó en calidad de representante del sector cultural.

«Estoy bendecido. Lo vi de cerca y es la primera vez que me invitan como representante de la cultura. La Iglesia me reconoce como cultura y entretenimiento. Ver al Papa fue como ver a un santo. Vengo muy tocado porque sentí muy buena energía con él», manifestó Vaquerizo durante la entrevista televisiva. Asimismo, el artista elogió de manera explícita el contenido del discurso emitido por el líder de la Iglesia católica, señalando la necesidad de moderar el debate público actual: «Hay que bajar un poco el tono en los tiempos tan crispados que tenemos. Lo que queremos para uno lo queremos para los demás».

En esta misma línea de argumentación, el marido de Alaska remarcó que «la doctrina cristiana es la que debemos seguir todos» y aportó precisiones sobre el instante exacto del saludo con el Pontífice, indicando: «Me miró a los ojos y me agarró la mano. Estoy bendecido».

Próxima intervención quirúrgica y valoraciones sobre Donald Trump

En el transcurso del diálogo, y ante la intensa actividad verbal del invitado, Motos se interesó por su estado de salud general. Mario Vaquerizo confirmó que se encuentra en buenas condiciones y desveló que esa misma jornada se había sometido a un análisis de sangre preceptivo de cara a una operación de cirugía estética programada para la próxima semana, concretamente una liposucción. «No estoy como antes, me falta un chute», argumentó el cantante para justificar su decisión médica.

Por otra parte, el espacio de Antena 3 abordó cuestiones de índole internacional cuando el presentador preguntó a Juan Pedro del Moral sobre su afinidad hacia Melania Trump, extremo que el músico confirmó de manera inequívoca. Ante esta temática, Mario Vaquerizo intervino de forma voluntaria para exponer su postura y manifestar su consideración hacia el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Yo, dos personas que se quieren, que tienen estilo propio… Te pueden gustar más o menos, pero es innegable que Donald Trump tiene personalidad. A las personas que tienen personalidad y consiguen lo que quieren, las respeto», declaró el líder de Las Nancys Rubias. Para finalizar, el invitado se mostró ajeno a las posibles repercusiones de sus palabras en las plataformas digitales, concluyendo de manera tajante: «Lo siento así y que mañana vengan las tontas de Instagram y que me pongan los memes y las cosas porque me va a dar igual».