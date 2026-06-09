El conjunto de Xavi Pascual busca encarrilar la eliminatoria en el Palau Blaugrana ante el cuadro canario de Txus Vidorreta tras recuperar a Nicolás Laprovittola

El Barça Basket y La Laguna Tenerife abren este martes, 9 de junio, a partir de las 20:00 horas, su serie de semifinales del playoff de la Liga Endesa. El Palau Blaugrana albergará el primer enfrentamiento de una eliminatoria de máxima exigencia para el cuadro catalán, que se juega toda la temporada a una carta en la competición doméstica tras haber quedado apeado previamente en el Play-In de la Euroliga.

El equipo entrenado por Xavi Pascual llega a esta cita reforzado moralmente después de haber superado una dura eliminatoria de cuartos de final frente al UCAM Murcia. Los azulgranas asaltaron de forma contundente la cancha murciana en el primer encuentro (68-91), aunque posteriormente cedieron en el Palau Blaugrana (87-90). Obligados a vencer de nuevo a domicilio en uno de los feudos más complejos de la Liga Endesa, los pupilos de Pascual respondieron con puño de hierro firmando un definitivo 76-100. En dicho compromiso, el rendimiento de Will Clyburn resultó diferencial al firmar 23 puntos, por lo que su aportación se presume clave para intentar batir al peligroso bloque tinerfeño.

La situación del Barça Basket está marcada por la delicada coyuntura de su cuerpo técnico, dado que Xavi Pascual ya ha anunciado de forma oficial que dejará la disciplina del club al término de la presente temporada. A esta última bala deportiva del vestuario se suma una trayectoria anual irregular, condicionada por una plantilla corta y poco equilibrada, así como por los problemas con las lesiones, un apartado en el que destaca de manera positiva la recuperación del base argentino Nicolás Laprovittola para la causa.

Por su parte, La Laguna Tenerife comparece en la ciudad condal tras haber dado el gran campanazo de los cuartos de final, ronda en la que eliminó al Real Madrid Basket de Sergio Scariolo. El grupo dirigido desde el banquillo por Txus Vidorreta, que completó la fase regular de la Liga Endesa en la octava posición de la clasificación con un balance de 18 victorias y 16 derrotas, afronta el choque con la clara intención de arrebatar el factor campo y asaltar las dependencias azulgranas desde este primer envite.

Horario: ¿A qué hora se disputa el primer partido de semifinales del playoff?

El encuentro de baloncesto entre el Barça Basket y La Laguna Tenerife correspondiente al primer partido de las semifinales de la Liga Endesa se disputa este martes 9 de junio a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Televisión: ¿Dónde ver por TV el Barça Basket – La Laguna Tenerife?

La retransmisión televisiva en directo de este primer choque de la eliminatoria se podrá seguir a través de la plataforma de contenidos deportivos DAZN. Asimismo, el partido estará disponible en televisión en abierto para el territorio de Catalunya a través del canal autonómico Esport 3.