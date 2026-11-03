El régimen de Marruecos está intentando asegurar un trato preferente para su industria en el nuevo reglamento de Aceleración Industrial de la Unión Europea. Este reglamento, impulsado por la Comisión Europea, tiene como objetivo proteger los productos fabricados en Europa y el empleo que generan, frente a la competencia de productos de terceros países, especialmente de China.

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Sin embargo, la normativa podría afectar negativamente a la producción marroquí, que hasta ahora se ha beneficiado del mercado europeo. Para evitarlo, Marruecos ha conseguido el apoyo del Gobierno español y del PSOE, a pesar de la crisis en Ceuta.

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Apoyo del PSOE y del Gobierno español

Abin Lemseffer, responsable internacional de la patronal marroquí CGEM y lobista cercana al poder de Mohamed VI, ha comenzado a actuar en las negociaciones en el Parlamento Europeo. Lemseffer expresó el pasado viernes su esperanza de que la Eurocámara reconozca los componentes marroquíes en las cadenas de valor industriales europeas y encuentre una solución adaptada para los vehículos ensamblados en Marruecos.

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En este contexto, una docena de eurodiputados del PSOE ha presentado una enmienda para modificar la restrictiva propuesta de la Comisión Europea. La enmienda sugiere que, al menos durante un período transitorio, se otorgue un trato más favorable a países terceros con acuerdos de asociación, miembros de la Unión Aduanera o del Espacio Económico Europeo, como Marruecos, Turquía y Serbia.

Postura del ministro de Industria y oposición del PP

El ministro de Industria, Jordi Hereu, también apoya esta posición, alineándose con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que defiende las fábricas marroquíes vinculadas a empresas como Stellantis o Renault. Hereu declaró en septiembre en Bruselas que es importante no excluir la producción marroquí del Made in Europe, ya que forma parte de la cadena del sector europeo del automóvil.

Por otro lado, el Partido Popular se opone a esta postura tanto en el Parlamento Europeo como en España. Argumentan que el Reglamento de Aceleración Industrial debe ser una oportunidad para reforzar la automoción española y europea.