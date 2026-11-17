Valmesa prevé que el precio de la vivienda en España suba un 7,1 % en 2027, a pesar de una reducción en las operaciones de compraventa. Este pronóstico se recoge en el nuevo Estudio de Coyuntura, que estima que las operaciones se reducirán a 663.000 en 2027, frente a las 683.000 previstas para 2026.

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El informe indica que, aunque el crecimiento de los precios se moderará, no se contempla una caída generalizada. La falta de oferta residencial es una de las razones por las que los precios continúan en aumento, con un déficit acumulado estimado de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 según el Banco de España.

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En 2026, se espera un incremento del 11,9 % en el Índice de Precios de Vivienda (IPV), a comparación del 7,1 % proyectado para 2027. Los datos muestran que el precio de la vivienda ya aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026, a pesar de que las compraventas inscriptas retrocedieron un 2,6 % durante el primer semestre del mismo año.

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La insuficiencia de oferta, junto con las dificultades de acceso a la vivienda, contribuyen a mantener los precios en un contexto de menor actividad. Según Valmesa, la cuota del primer año de una hipoteca que financie el 80 % de una vivienda media representa el 36,1 % de la renta disponible del hogar.

Por último, el informe concluye que, a diferencia del ciclo inmobiliario de 2007, las diferencias estructurales actuales, como menor apalancamiento y menos hipotecas por compraventa, llevan a un escenario central que contempla moderación en el crecimiento de los precios, pero sin una caída generalizada como la experimentada en el pasado.