La impactante imagen de la media rota del francés evidencia la violencia del choque. Álvaro Arbeloa estalló en rueda de prensa exigiendo la roja para el central alemán.

El duelo de alto voltaje entre el Real Madrid y el Bayern (1-2) dejó secuelas físicas visibles en la estrella blanca, Kylian Mbappé. En un lance que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria, el central Jonathan Tah frenó una progresión del francés con una entrada que ha encendido el debate arbitral.

El impacto fue de tal magnitud que la plantilla de la bota derecha de Tah rasgó por completo la media y el calcetín de la pierna diestra de Mbappé. A través del gran agujero en su indumentaria, se pudieron apreciar varias heridas y marcas del roce de los tacos, una imagen que rápidamente se hizo viral como prueba de la dureza empleada por la zaga bávara.

Indignación en el banquillo blanco

Álvaro Arbeloa no ocultó su malestar tras el encuentro. Al ser consultado por la amarilla que dejará a Tchouameni fuera del partido de vuelta en Múnich, el técnico madridista aprovechó para señalar la disparidad de criterios del colegiado Michael Oliver.

«No sé qué ha visto el árbitro en la amarilla a Tchouameni, pero tampoco qué vio en esa jugada a Mbappé… era roja por la entrada«, sentenció Arbeloa en sala de prensa, visiblemente molesto por la integridad física de su delantero.

El análisis arbitral: ¿Por qué no fue roja?

Pese a la aparatosidad de la herida y la rotura de la prenda, el analista arbitral de la Cadena SER y Diario AS, Iturralde González, explicó los motivos por los cuales el VAR no intervino para endurecer la sanción a Tah, quien solo vio la cartulina amarilla.

Según el excolegiado, el central alemán se «libró» de la expulsión debido a la dinámica del movimiento: «Se libra porque no deja la pierna clavada, sino que le raspa de arriba abajo», detalló Iturralde. Para el análisis técnico, el hecho de que el contacto fuera un «raspado» y no un impacto seco con el peso del cuerpo volcado sobre la pierna del rival fue lo que mantuvo a Tah sobre el césped.

El Real Madrid viajará ahora a Alemania con la baja sensible de su pivote francés y con Mbappé entre algodones, tras un partido donde la agresividad del Bayern dejó huella, literalmente, en la piel del «10» blanco.