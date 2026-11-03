El presentador condujo un especial de ‘El perro andaluz’ en La 1 en sustitución de ‘La Revuelta’, con una actuación de Pasión Vega y un discurso crítico que exige responsabilidades políticas y rechaza el uso partidista de la tragedia

RTVE emitió este lunes, 2 de noviembre, una entrega extraordinaria del programa El perro andaluz en el tramo de access prime time de La 1, ocupando el espacio habitual de La Revuelta de David Broncano. La emisión especial, programada tras la cancelación de su cita semanal del pasado jueves a causa del grave accidente de trenes en Urda (Toledo), estuvo dedicada íntegramente a rendir homenaje a las 69 víctimas mortales de la tragedia ferroviaria. El espacio arrancó con una actuación de la cantante Pasión Vega, acompañada por una orquesta de 69 instrumentos de cuerda que interpretó el tema Ay, amor, de Bola de Nieve, depositando posteriormente una rosa blanca sobre el piano en señal de duelo.

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A continuación, el conductor del espacio, Manu Sánchez, pronunció en directo a las 22:11 horas un monólogo de elevada carga emotiva y contundencia crítica. Durante su intervención, el comunicador andaluz reflexionó sobre el dolor provocado por el siniestro en la línea Madrid-Andalucía, cuestionó el uso político de las víctimas, defendió la profesionalidad de los trabajadores ferroviarios y solicitó explicaciones transparentes, así como la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel mediante dimisiones.

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Críticas a la crispación política y defensa de los trabajadores

En el desarrollo de su discurso, Manu Sánchez censuró las actitudes de confrontación partidista surgidas tras la tragedia. El presentador comparó las formas tradicionales de respeto y duelo con el clima de crispación actual, criticando que el siniestro se utilice como herramienta de campaña electoral. En sus palabras, censuró la falta de respeto en los funerales y la actitud de formaciones políticas que han mantenido actos de precampaña o rechazado acudir a las honras fúnebres institucionales, así como los discursos centrados en el rédito electoral ante una pérdida humana de tal magnitud.

Asimismo, el comunicador rechazó categóricamente que la responsabilidad del accidente se traslade a los empleados de la red ferroviaria. Sánchez argumentó que, ante la posibilidad de un fallo humano, el sistema de seguridad debe estar diseñado para absorberlo y corregirlo de forma automática. Sostuvo que la culpa no puede recaer sobre los trabajadores y exigió un consenso de Estado que garantice la seguridad por encima de cualquier coyuntura, deplorando la falta de acuerdos entre las administraciones y los partidos en un momento de crisis nacional.

Exigencia de responsabilidades políticas y reacción en redes sociales

Durante su intervención, en la que hizo alusión a su situación personal de salud y a su revisión médica de metástasis programada para este mes de noviembre, el presentador afirmó expresarse con total libertad. Sánchez manifestó su estupefacción ante el fallo simultáneo de los sistemas de tecnología, frenado, señalización, protocolo y centro de control, señalando que la gravedad de lo sucedido en Urda requiere explicaciones claras y profundas. En este sentido, defendió la dimisión de los responsables políticos como un acto ineludible de honestidad, restauración y altura institucional, aludiendo a la gestión del Ministerio de Transportes y comparándola con los debates abiertos en torno a otras crisis territoriales y sanitarias.

El monólogo concluyó con palabras de agradecimiento hacia los servicios de emergencia y profesionales que continúan trabajando en la zona del accidente, así como con un mensaje de condolencias hacia los familiares de las 69 personas fallecidas, entre las que citó a trabajadores, estudiantes, policías, guardias civiles y autoridades como la exministra Fátima Báñez. La emisión del programa generó un amplio impacto en las redes sociales, donde numerosos espectadores destacaron la solemnidad de la actuación de Pasión Vega y el tono firme y respetuoso del discurso de Manu Sánchez.

Que bonito comienzo, que monólogo más emotivo #ElPerroAndaluzTVE — Just Ibo 🐍 (@Ibomilita) November 2, 2026