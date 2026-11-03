La Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Madrid ha sufrido un importante contratiempo institucional tras confirmarse la ausencia de tres de sus figuras más destacadas. Los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, así como la representante de Venezuela, Delcy Rodríguez, no participarán finalmente en la cita, restando peso político al cónclave organizado por el Ejecutivo español.

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Ausencias significativas en plena precampaña

La baja de los tres líderes supone un notable revés diplomático para el Gobierno de Pedro Sánchez, que aspiraba a convertir este encuentro internacional en un gran escaparate de proyección exterior y liderazgo regional.

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Brasil y México: Tanto Lula da Silva como Claudia Sheinbaum han declinado su asistencia presencial a la capital de España, optando por delegar la representación de sus respectivas naciones en otros altos cargos de sus administraciones.

Tanto Lula da Silva como Claudia Sheinbaum han declinado su asistencia presencial a la capital de España, optando por delegar la representación de sus respectivas naciones en otros altos cargos de sus administraciones. El caso de Venezuela: La no asistencia de Delcy Rodríguez se produce a pesar de los movimientos previos y la predisposición mostrada desde Madrid por facilitar su legación en el evento, un asunto que había generado intensergencia política y debate en el plano nacional.

Un cónclave marcado por el contraste de líderes

Mientras se registran estas ausencias de peso en el bando latinoamericano progresista, la cumbre contará con la presencia confirmada de otros jefes de Estado y de Gobierno de diferentes sensibilidades ideológicas —como el presidente de Argentina, Javier Milei—.

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Las bajas definitivas de Lula, Sheinbaum y Rodríguez alteran las previsiones iniciales de La Moncloa y sitúan la cumbre en un escenario de menor calado político al esperado, en un momento especialmente delicado para la agenda internacional y nacional del Ejecutivo.