El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha dado por concluidas de manera definitiva las complejas y minuciosas labores de identificación de las 69 personas que perdieron la vida en el trágico accidente ferroviario registrado en el término municipal de Urda, en la provincia de Toledo. Los equipos forenses y las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado sin descanso desde que se produjo la catástrofe para lograr la filiación completa de todos los cadáveres rescatados en el punto del siniestro.

Lee tambien: Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez se ausentan de la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Según los datos oficiales facilitados por los responsables del operativo forense, el balance final de víctimas mortales arroja un total de 40 hombres y 29 mujeres, siendo todos ellos adultos. En cuanto al desglose por orígenes y nacionalidades, las investigaciones han determinado que 54 de los fallecidos poseían nacionalidad española, mientras que las 15 personas restantes eran ciudadanos de origen extranjero procedentes de diversos países.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El Centro de Integración de Datos, activado con carácter de urgencia tras la magnitud del accidente, ha confirmado que la notificación oficial a los familiares de las víctimas ha sido completada en su totalidad. En el caso de las víctimas extranjeras, el protocolo de actuación ha incluido una estrecha coordinación con las distintas representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en España, facilitando con ello la asistencia oportuna y la agilización de los trámites legales y de repatriación solicitados por los allegados.

Lee tambien: La Unión Europea exige acelerar el despliegue del ERTMS para blindar la seguridad ferroviaria en plena liberalización

La culminación de estas tareas de identificación forense marca un hito determinante dentro del doloroso proceso derivado de la catástrofe, permitiendo a las familias iniciar el duelo y la recepción de los restos mortales. De manera paralela, las autoridades judiciales y los investigadores técnicos continúan sobre el terreno y en los laboratorios analizando los elementos del tren y el estado de la infraestructura para determinar con exactitud las causas que provocaron el trágico descarrilamiento.