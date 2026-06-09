El Mundial de 2026 ya está aquí. Por primera vez en la historia, la gran cita del fútbol se disputará de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Miles de aficionados preparan ya sus maletas y vuelos para vivir la gran fiesta del fútbol, pero cruzar las fronteras norteamericanas requiere tener la documentación en regla.

Un detalle fundamental que todo viajero debe tener en cuenta es que cada nación mantiene sus propios requisitos de entrada autónomos. Disponer del permiso para acceder a uno de ellos no implica, bajo ningún concepto, la autorización automática para entrar en los otros dos.

A continuación, desglosamos la documentación indispensable que debes preparar según tu destino:

Estados Unidos: El filtro del ESTA

Para pisar territorio estadounidense es obligatorio contar con un pasaporte vigente. Al tratarse de un viaje de turismo para presenciar los partidos, los ciudadanos españoles pueden acogerse al Programa de Exención de Visa (VWP), lo que agiliza notablemente el proceso.

Requisito clave: Obtener previamente la autorización electrónica ESTA . Este trámite debe realizarse de forma online antes de iniciar el viaje y queda vinculado directamente al pasaporte.

Obtener previamente la autorización electrónica . Este trámite debe realizarse de forma online antes de iniciar el viaje y queda vinculado directamente al pasaporte. Inspección fronteriza: Las autoridades migratorias del país recuerdan de forma estricta que la mera posesión de una entrada para un partido no garantiza el acceso al país. Los agentes pueden requerir en la aduana documentos que justifiquen la estancia, tales como reservas de alojamiento, los billetes de vuelta o los propios tickets del Mundial.

México: Facilidades para estancias cortas

México ofrece las condiciones de acceso más flexibles para los aficionados españoles, aunque no por ello se debe descuidar el papeleo.

Sin visado tradicional: Los ciudadanos españoles que viajen como turistas no necesitan visado para estancias de corta duración (hasta 180 días ).

Los ciudadanos españoles que viajen como turistas no necesitan visado para estancias de corta duración (hasta ). Exenciones por residencia: Tampoco requerirán visa aquellos aficionados que acrediten su residencia legal permanente en EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, los países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico.

Tampoco requerirán visa aquellos aficionados que acrediten su residencia legal permanente en EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, los países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico. Justificantes de viaje: A pesar de la exención de visado, el control migratorio exigirá demostrar el carácter turístico del viaje. Es altamente recomendable llevar impresas las reservas hoteleras, el plan de vuelos de regreso y las entradas de los encuentros.

Canadá: Control aéreo mediante eTA

Los aficionados que planeen seguir a sus selecciones en las sedes canadienses deberán prestar especial atención si su llegada al país se produce por vía aérea.

Requisito clave: Solicitar la eTA (Autorización Electrónica de Viaje), un trámite obligatorio para la gran mayoría de ciudadanos europeos que vuelan a Canadá.

Solicitar la (Autorización Electrónica de Viaje), un trámite obligatorio para la gran mayoría de ciudadanos europeos que vuelan a Canadá. Vinculación digital: Al igual que el sistema estadounidense, se gestiona a través de internet y queda asociada electrónicamente al número de pasaporte.

Al igual que el sistema estadounidense, se gestiona a través de internet y queda asociada electrónicamente al número de pasaporte. Criterio del agente: Disponer de la eTA aprobada tampoco asegura la entrada automática al país. Los oficiales del servicio de fronteras examinarán a los viajeros, quienes deberán demostrar de forma fehaciente el motivo de su visita y asegurar que abandonarán el territorio canadiense al finalizar el torneo.