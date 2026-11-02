La Televisión Digital Terrestre experimentará una importante transformación tecnológica a partir del próximo jueves 5 de noviembre. Esta actualización no supondrá un apagón televisivo generalizado ni obligará a la compra de nuevos aparatos para seguir viendo la programación habitual en alta definición, pero sí exigirá a los espectadores realizar una resintonización en sus receptores para adaptar la lista de canales a la nueva reorganización de frecuencias aprobada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Lee tambien: Qué hacer si te roban el móvil: los pasos urgentes para proteger tus datos personales

El ajuste técnico se completará oficialmente a partir de las ocho de la mañana de dicha jornada, momento en el que los usuarios deberán utilizar el mando a distancia para ejecutar una búsqueda automática de canales desde el menú de configuración. Quienes no lleven a cabo este proceso podrán continuar viendo la mayoría de las cadenas tradicionales, aunque perderán el acceso a varias emisoras clave y a los nuevos servicios hasta que no completen la búsqueda en sus aparatos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Canales afectados por la reorganización e llegada de La Séptima

Entre las señales que cambiarán de ubicación dentro del espectro radioeléctrico se encuentran los canales Clan de RTVE, DKISS, Atreseries de Atresmedia, así como BeMad y Boing pertenecientes al grupo Mediaset. El cambio de frecuencias responde a la necesidad de optimizar el espacio para la llegada de nuevas propuestas, como es el caso de la cadena en abierto La Séptima, un nuevo canal privado de ámbito estatal que iniciará sus emisiones en alta definición a lo largo de esa misma mañana reutilizando parámetros de emisión previamente asignados.

Lee tambien: Amazon lanza nueva gama de dispositivos Echo con Alexa+

La reordenación también dará paso a las primeras emisiones en ultra alta definición (UHD o 4K) por parte de los principales grupos audiovisuales del país. Para poder disfrutar de este salto en la calidad de imagen y detalle, los hogares deberán disponer de televisores compatibles con la tecnología DVB-T2, presente en la mayoría de los modelos comercializados en los últimos años, aunque los receptores más antiguos podrán continuar sintonizando sin inconvenientes la oferta convencional en HD.

Adaptación de instalaciones y usuarios de plataformas de pago

En el ámbito de las infraestructuras colectivas, los expertos de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones señalan que la modificación del plan técnico no debería requerir cambios físicos en las antenas. Sin embargo, en el caso de las comunidades de vecinos donde sigan sin recibirse adecuadamente los canales tras efectuar la búsqueda automática, se recomienda contactar con el administrador de fincas o un instalador autorizado para revisar los módulos de amplificación.

Por su parte, los usuarios que consumen la oferta televisiva a través de plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV no tendrán que realizar ninguna resintonización en sus decodificadores, ya que las propias compañías gestionan la actualización de los diales de forma remota. No obstante, en caso de utilizar la toma de antena convencional en televisores secundarios dentro del hogar, sí será necesario ejecutar la búsqueda manual para mantener la guía de canales actualizada.