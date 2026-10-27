Ceuta – La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado sentencia en el caso de un ciudadano marroquí, identificado como A.A.T., que fue juzgado tras agredir con gas pimienta a dos legionarios que realizaban labores de servicio en la zona del Tarajal el pasado mes de septiembre.

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La magistrada titular del juzgado ha absuelto al acusado del delito de atentado del que inicialmente venía siendo acusado por la Fiscalía, al considerar que no concurrían los fundamentos jurídicos necesarios para sostenerlo. No obstante, ha sido declarado culpable de dos delitos leves de lesiones.

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Detalles de los hechos probados

Según la resolución judicial, los hechos se remontan a la medianoche del pasado 7 de septiembre en el polígono del Tarajal. El procesado fue requerido por los militares para que se identificara, momento en el que se negó a hacerlo, desencadenando un forcejeo durante el cual hizo uso de un spray de gas pimienta. Dicha sustancia provocó reacciones alérgicas en los antebrazos de los dos agentes.

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Durante el juicio, las declaraciones de los militares y del propio acusado presentaron discrepancias. Por un lado, los legionarios ofrecieron versiones sobre el contexto exacto de su intervención —apuntando uno de ellos a requerimientos previos por parte de un grupo de inmigrantes ante un posible robo y describiendo un forcejeo durante el cacheo—. Por otro lado, el procesado alegó que se encontraba sentado tranquilamente usando su teléfono móvil cuando los agentes se le acercaron, le pidieron la identificación, le golpearon y le rociaron con el gas.

A pesar de las versiones contrapuestas, el tribunal consideró probado que la utilización del spray irritante por parte del acusado fue la causa directa de las lesiones leves sufridas por los efectivos militares, declarándolo «responsable por su material y directa ejecución».

Salida de prisión

Debido a que la condena impuesta se limita a dos meses de multa (a razón de 2 euros diarios por cada uno de los delitos leves), y dado que A.A.T. se encontraba en situación de prisión preventiva desde el momento de su detención en septiembre, la autoridad judicial ha ordenado su inmediata puesta en libertad.