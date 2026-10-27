Madrid – Un juez ha ordenado la busca, detención y presentación del agitador Vito Quiles con el único fin de notificarle el auto de apertura de juicio oral, después de que haya permanecido «ilocalizable» para recibir las notificaciones correspondientes en el marco de la causa judicial abierta en su contra.

Lee tambien: Manos Limpias solicita la «búsqueda y captura» del hermano de Pedro Sánchez si no facilita su domicilio real

Según ha trascendido a través del colectivo Libres y Combativas —organización a la que pertenece la víctima y que impulsó la querella—, el magistrado ha adoptado esta medida cautelar para poder hacerle entrega formal de los escritos de acusación y realizar los emplazamientos pertinentes, tras lo cual se decretará su inmediata puesta en libertad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El origen del procedimiento y las penas solicitadas

La investigación judicial se remonta a una denuncia presentada a raíz de una entrevista realizada el pasado 20 de marzo de 2024 en la sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova, durante una protesta ciudadana. Dicha conversación, en la que según la acusación se mofaron y denigraron públicamente a Violeta —una integrante del movimiento con discapacidad intelectual—, fue emitida a través de EDATV, el medio presidido por Javier Negre.

Lee tambien: La investigación sobre la dana busca los mensajes del exjefe de gabinete de Presidencia el 29-O

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para Vito Quiles y de un año y medio para Javier Negre, al considerar los hechos constitutivos de un delito contra la dignidad y la integridad de la víctima.

Desde el colectivo denunciante han lamentado la situación de impunidad y el retraso en el proceso judicial debido a las dificultades para localizar al acusado, exigiendo que se agilicen los trámites para que la causa llegue a juicio de manera definitiva.