El Osasuna – Athletic Club se juega el sábado 7 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Osasuna – Athletic Club

Osasuna – Athletic Club Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio El Sadar (Pamplona)

En la jornada 12 de LaLiga, Osasuna recibe al Athletic Club en el Estadio El Sadar de Pamplona. El equipo local ocupa la 15ª posición con 11 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 11 goles y concedido 22. En sus últimos cinco encuentros, Osasuna ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Athletic Club se encuentra en el 7º lugar con 15 puntos en 10 partidos, con un balance de 14 goles a favor y 10 en contra. En sus últimas cinco jornadas, el equipo bilbaíno ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Osasuna: 15º con 11 puntos en 11 partidos (11 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D-E)

Athletic Club: 7º con 15 puntos en 10 partidos (14 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-E-E)

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