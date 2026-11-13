Los estrenos en streaming para el fin de semana del 13 de noviembre de 2026 incluyen películas en Movistar Plus+, Disney Plus, Netflix y Amazon Prime Video.

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Movistar Plus+

Spider-Man: Brand New Day

Peter Parker vive solo cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home y combate el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre.

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Michael

La película recorre el viaje de Michael Jackson desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta su carrera como estrella de la música.

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Disney Plus

Vengadores: Endgame

Los Vengadores supervivientes se reúnen para intentar revertir la catástrofe causada por Thanos, que eliminó a la mitad de la vida en el universo.

Heat

El ladrón Neil McCauley dirige una banda de criminales profesionales que llama la atención del detective Vincent Hanna.

Netflix

El renacido

El explorador Hugh Glass lucha por sobrevivir después de que un oso lo ataque y los miembros de su partida de caza lo den por muerto.

Ice Age 3: El origen de los dinosaurios

Diego, Scrat y sus compañeros se encuentran con dinosaurios mientras Manny y Ellie esperan el nacimiento de su cría.

Amazon Prime Video

Casino Royale

En su primera misión como agente 007, James Bond debe enfrentarse a Le Chiffre en una partida de póquer para desmantelar una red terrorista.

La idea de tenerte

Solène, una madre soltera de 40 años, comienza un romance con Hayes Campbell, de 24, cantante principal de la banda August Moon.

Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).

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