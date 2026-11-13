Los estrenos en streaming para el fin de semana del 13 de noviembre de 2026 incluyen películas en Movistar Plus+, Disney Plus, Netflix y Amazon Prime Video.
Lee tambien: Audiencias TV, 12 de noviembre: R.Checa-España, lo más visto
Movistar Plus+
Spider-Man: Brand New Day
Peter Parker vive solo cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home y combate el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Michael
La película recorre el viaje de Michael Jackson desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta su carrera como estrella de la música.
Lee tambien: Programación TV hoy, viernes 13 de noviembre: qué ver esta noche
Disney Plus
Vengadores: Endgame
Los Vengadores supervivientes se reúnen para intentar revertir la catástrofe causada por Thanos, que eliminó a la mitad de la vida en el universo.
Heat
El ladrón Neil McCauley dirige una banda de criminales profesionales que llama la atención del detective Vincent Hanna.
Netflix
El renacido
El explorador Hugh Glass lucha por sobrevivir después de que un oso lo ataque y los miembros de su partida de caza lo den por muerto.
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios
Diego, Scrat y sus compañeros se encuentran con dinosaurios mientras Manny y Ellie esperan el nacimiento de su cría.
Amazon Prime Video
Casino Royale
En su primera misión como agente 007, James Bond debe enfrentarse a Le Chiffre en una partida de póquer para desmantelar una red terrorista.
La idea de tenerte
Solène, una madre soltera de 40 años, comienza un romance con Hayes Campbell, de 24, cantante principal de la banda August Moon.
Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).
Te puede interesar
- Asraf Beno se proclama ganador de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras imponerse a Yola Berrocal en la gran final de Telecinco
- Así será la gran final de ‘Supervivientes All Stars 3’ desde Honduras: cuatro finalistas, dos juegos decisivos y reencuentros familiares en Telecinco
- Lo último: Candidatos de VOX Ceuta apoyan concentración de fuerzas de seguridad
- Más noticias de Sociedad
- estreno Netflix
- HBO Max