El exmodelo conquista el título de leyenda de leyendas y el premio de 50.000 euros con el 55,7% de los votos de la audiencia, recogiendo el testigo de Rubén Torres tras 64 días de convivencia en Honduras.

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La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ ha llegado a su desenlace definitivo en Telecinco con la proclamación de Asraf Beno como flamante ganador. El concursante ha cerrado una exigente travesía de 64 días de supervivencia y convivencia en Honduras alzándose con el triunfo gracias al respaldo del 55,7% de los votos emitidos por los espectadores, una cifra con la que logra hacerse con el cheque de 50.000 euros y el reconocimiento como leyenda de leyendas del formato. Con este resultado, el exmodelo recoge el testigo de Rubén Torres y cumple con unos pronósticos que ya lo situaban como el finalista predilecto de buena parte del público debido a sus continuas salvaciones a lo largo de la experiencia televisiva.

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La victoria en ‘Supervivientes All Stars 2026’ supone para Asraf Beno una revancha personal y profesional en la pequeña pantalla. Tras haberse quedado a las puertas del triunfo en la edición de ‘Supervivientes 2023’ de un modo que fue calificado como injusto, el ganador ha conseguido quitarse la espina que le quedó clavada en aquella ocasión. Para alcanzar lo más alto del podio, el concursante ha tenido que superar en la gala definitiva a otras figuras destacadas de la temporada como Yola Berrocal, Víctor Janeiro y Omar Sánchez, quienes habían logrado clasificarse como los cuatro finalistas de la edición el pasado domingo.

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El camino hacia el duelo final: las eliminaciones de Omar Sánchez y Víctor Janeiro

El desarrollo de la gala final estuvo marcado por la progresiva eliminación de los aspirantes a través de las votaciones del público y de las pruebas físicas. El primero en quedar apartado de la carrera por el premio fue Omar Sánchez. El concursante canario se midió en el primer televoto de la noche frente a Víctor Janeiro y el propio Asraf Beno, pero no logró superar el duelo y ocupó finalmente la cuarta plaza de la clasificación, quedándose sin opciones de disputar el tramo decisivo del programa.

Tras esta primera salida, Asraf Beno y Víctor Janeiro se unieron a Yola Berrocal para afrontar dos inéditos y exigentes juegos destinados a determinar el orden de clasificación en la recta final. En estas decisivas pruebas, Asraf Beno demostró su superioridad al imponerse en todos los retos planteados, asegurándose de este modo una plaza directa en el proceso final. Por consiguiente, la tercera posición de la edición quedó expuesta a un ajustado televoto entre Yola Berrocal y Víctor Janeiro.

Mientras los participantes recibían la esperada visita de sus respectivos familiares y descubrían su transformación física frente al espejo, los telespectadores participaron activamente para salvar a su favorito a través de la aplicación de Mediaset Infinity. Una vez cerradas las líneas, el presentador Jorge Javier Vázquez comunicó que el público había decidido que Yola Berrocal continuara su camino hacia la final, relegando a Víctor Janeiro a la tercera posición y a la medalla de bronce.

Un televoto definitivo en La Palapa y la reacción tras el triunfo

En el tramo culminante de la emisión, la audiencia determinó la identidad del vencedor mediante una votación exprés entre Asraf Beno y Yola Berrocal. Con los dos finalistas y sus familiares reunidos en el interior de La Palapa, Jorge Javier Vázquez procedió a desvelar el veredicto definitivo pronunciando las palabras que otorgaban el triunfo al exmodelo frente a su compañera. De este modo, Yola Berrocal obtuvo la segunda plaza y la medalla de plata al reunir el 44,3% de los sufragios. Pese a la derrota en el último instante, la concursante mostró su respaldo al recién proclamado ganador, de quien había sido su principal apoyo en la isla durante los meses de concurso.

ASRAF se convierte en el GANADOR de esta edición de #SVAllStars 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/6oFNBHS0Xc — Telecinco (@telecincoes) November 13, 2026

La proclamación provocó una inmediata reacción de júbilo e incredulidad en Asraf Beno, quien recibió entre lágrimas el cheque de 50.000 euros de manos de María Lamela. Acto seguido, el vencedor se fundió en un efusivo abrazo con Isa Pantoja, quien se abalanzó sobre él hasta revolcarse ambos en el suelo para celebrar el desenlace. Asimismo, el resultado generó un notable eco en las redes sociales, donde numerosos seguidores celebraron la victoria destacando la entrega del concursante durante el concurso y señalando que se había hecho justicia tras lo ocurrido en su anterior participación en el año 2023.