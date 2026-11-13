El partido R.Checa-España (Fútbol: UEFA Nations League) fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 12 de noviembre, con el 30,9 % de cuota de pantalla y 4.139.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 20:46.

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Los programas más vistos del prime time

Fútbol: UEFA Nations League (R.Checa-España) (La 1): 30,9 % de cuota y 4.139.000 espectadores El Perro Andaluz By Manu Sanchez (Pedro Sanchez) (La 1): 25,7 % de cuota y 2.852.000 espectadores Entrevista (Pedro Sanchez) (La 1): 25,8 % de cuota y 2.849.000 espectadores El Hormiguero (Eduard Fernandez) (Antena 3): 11,2 % de cuota y 1.506.000 espectadores Horizonte: Avance (Cuatro): 9,4 % de cuota y 1.266.000 espectadores Supervivientes All Stars: Final (Telecinco): 18,2 % de cuota y 1.113.000 espectadores Supervivientes All Stars: Final Express (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.097.000 espectadores Mas el Perro Andaluz By Manu Sanchez (Chambao-Antonio Reguera) (La 1): 17,2 % de cuota y 1.083.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 11,6 % de cuota y 903.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 4,9 % de cuota y 668.000 espectadores

Ranking de cadenas del jueves

La 1 fue la cadena más vista del día, con el 17,9 % de cuota de pantalla.

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La 1: 17,9 % Antena 3: 12,6 % Telecinco: 9,7 % Temáticas de pago: 8,6 % Autonómicas (FORTA): 8,3 % Cuatro: 7,8 % laSexta: 5,2 % La 2: 2,8 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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