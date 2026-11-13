El partido R.Checa-España (Fútbol: UEFA Nations League) fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 12 de noviembre, con el 30,9 % de cuota de pantalla y 4.139.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 20:46.
Lee tambien: Estrenos en streaming: qué ver del 13 al 20 de noviembre
Los programas más vistos del prime time
- Fútbol: UEFA Nations League (R.Checa-España) (La 1): 30,9 % de cuota y 4.139.000 espectadores
- El Perro Andaluz By Manu Sanchez (Pedro Sanchez) (La 1): 25,7 % de cuota y 2.852.000 espectadores
- Entrevista (Pedro Sanchez) (La 1): 25,8 % de cuota y 2.849.000 espectadores
- El Hormiguero (Eduard Fernandez) (Antena 3): 11,2 % de cuota y 1.506.000 espectadores
- Horizonte: Avance (Cuatro): 9,4 % de cuota y 1.266.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Final (Telecinco): 18,2 % de cuota y 1.113.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Final Express (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.097.000 espectadores
- Mas el Perro Andaluz By Manu Sanchez (Chambao-Antonio Reguera) (La 1): 17,2 % de cuota y 1.083.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11,6 % de cuota y 903.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 4,9 % de cuota y 668.000 espectadores
Ranking de cadenas del jueves
La 1 fue la cadena más vista del día, con el 17,9 % de cuota de pantalla.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
- La 1: 17,9 %
- Antena 3: 12,6 %
- Telecinco: 9,7 %
- Temáticas de pago: 8,6 %
- Autonómicas (FORTA): 8,3 %
- Cuatro: 7,8 %
- laSexta: 5,2 %
- La 2: 2,8 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
Lee tambien: Programación TV hoy, viernes 13 de noviembre: qué ver esta noche
Te puede interesar
- Asraf Beno se proclama ganador de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras imponerse a Yola Berrocal en la gran final de Telecinco
- Así será la gran final de ‘Supervivientes All Stars 3’ desde Honduras: cuatro finalistas, dos juegos decisivos y reencuentros familiares en Telecinco
- Lo último: Pedro Sánchez reconoce el enfado de Ceuta y defiende su gestión de la crisis migratoria
- Más noticias de Sociedad
- audiencias tv