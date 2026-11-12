La Promesa continúa el viernes 13 de noviembre en La 1 con la llegada de la Guardia Civil al palacio, donde pregunta por Janita. Además, Manuel intentará que Julieta no abandone su trabajo.

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Qué pasará en La Promesa el viernes 13 de noviembre

Manuel trata de persuadir a Julieta para que siga trabajando, pero Ciro interrumpe la conversación. Más tarde, al regresar, Manuel contempla con pena el escritorio vacío de Julieta y logra convencer a Ciro para que consiga que ella vuelva.

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Por otra parte, Pía y Curro leen las cartas de Leocadia y Cristóbal. Ambos lo hacen con pudor, aunque la lectura no les permite aclarar nada. Ante esta situación, Curro decide regresar a la Joyería Llop para buscar a Trini y pedirle ayuda.

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Leocadia también se dirige a Curro para disculparse por haber intervenido contra su título. Sin embargo, él rechaza sus disculpas. Mientras tanto, Martina tiene claro que ayudará a Jacobo.

Petra le confiesa a María que llegó a pensar que Samuel se había suicidado. Preocupada por lo que ha oído, María se lo cuenta a Carlo. Ambos consideran que deben ayudar a Samuel a recuperar la felicidad.

En la relación entre Candela y Simona persisten las dificultades. Candela se comporta con sumisión ante Simona por temor a las represalias, pero solicita un cambio de libranza para evitar coincidir con ella. La recuperación de su relación parece lejana.

La Guardia Civil, por su parte, se presenta en el palacio y pregunta por Janita.

El drama de época, ambientado en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX, continúa así con las tramas de sus personajes.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 946 de La Promesa se emite el viernes 13 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 13 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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