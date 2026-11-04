ONLOGIST, la plataforma logística líder en Europa para el traslado de vehículos, participará el próximo 19 de noviembre en eXpo GANVAM 2026, el encuentro profesional del sector de la automoción organizado por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM).

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La compañía, presente en el evento desde 2023, refuerza este año su participación como patrocinadora del afterwork, uno de los espacios que fomenta el networking y el intercambio entre los profesionales de la industria.

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eXpo GANVAM reúne a empresas y profesionales de la distribución, comercialización y reparación de vehículos para abordar los desafíos que afronta el sector, compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de negocio. Para ONLOGIST, que trabaja con empresas que necesitan gestionar el traslado, la distribución, la entrega y la recogida de vehículos, esta cita representa una oportunidad para estrechar la relación con los profesionales y conocer de primera mano sus necesidades.

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“La transformación del sector de la automoción plantea nuevos retos en ámbitos como la distribución, la gestión de flotas y la logística de vehículos. Encuentros como eXpo GANVAM permiten poner en común distintas perspectivas sobre estos desafíos y entender mejor cómo están evolucionando las necesidades de las empresas”, explica Augusto Macedo, director de ONLOGIST Iberia.

La logística de vehículos es un elemento clave para el sector, siendo necesario coordinar movimientos entre concesionarios, empresas de renting y operadores de alquiler. A medida que aumenta el volumen de operaciones, gestionar estos desplazamientos exige coordinación, flexibilidad y visibilidad.