Sueños de Libertad sigue el jueves 19 de noviembre en Antena 3 con Gabriel buscando la ayuda de Beatriz y Begoña enfrentándose a la desaparición de los niños.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el jueves 19 de noviembre

Gabriel explica a Beatriz el problema en el que se encuentra por culpa de Damián. A pesar de la situación, ha ideado una salida sin consecuencias para él y solicita la colaboración de su amante para ponerla en práctica.

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En la casa grande, Digna percibe que su marido está preocupado y trata de averiguar qué le ocurre. Damián le confiesa que teme el comportamiento de Tasio, aunque oculta su participación en la muerte de Brossard. También comienza a padecer dolencias a raíz del golpe recibido de Tasio, aunque opta por no contarlo.

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Miguel vuelve a sentirse inseguro ante la responsabilidad de ser padre. Aunque a Claudia no le inquieta que los niños puedan heredar del médico la psicopatía autista, él continúa teniendo dudas. Mabel le recomienda que pase más tiempo con pequeños para desarrollar su instinto paternal.

Más tarde, Miguel se entera en la cantina de las dificultades que tiene Claudia con los niños de la casa cuna y decide ayudarla, siguiendo el consejo de Mabel.

Por su parte, sor Amparo pide a don Agustín que colabore en la creación de un huerto comunitario donde los pequeños aprendan a cultivar hortalizas. Durante la conversación, también le confiesa cuánto lo echó de menos tras su marcha de Guinea.

Manuela y Eduardo establecen unas normas para que su relación no afecte al trabajo. Más tarde, ella informa a su sobrina de su relación con Eduardo y de la decisión de ambos de mantenerla con discreción. Fina también acude a la tienda para hablar de sus problemas con Bianca por la exposición.

Andrés explica a Begoña el plan que han puesto en marcha para apartar a Gabriel de la empresa. Al volver a casa, ella descubre que Juan ha desaparecido y que Beatriz tampoco está.

Tasio busca el perdón de su padre por lo sucedido con Antoine Brossard, pero este le dice que debe vivir con su conciencia. En ese momento, Begoña llega a la mansión buscando a Julia. Andrés llama al colegio y descubre que Gabriel se ha llevado a la niña con la excusa de que iban a viajar.

La familia descubre así que Gabriel se ha llevado a los niños.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 693 de Sueños de Libertad se emite el jueves 19 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por vemosTV. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del jueves 19 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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