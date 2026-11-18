Los hermanos Jose y David Muñoz explican en el programa de Antena 3 cómo su afición por los juegos virtuales de fútbol ‘Fantasy’ constituye la principal fuente de discusiones en su día a día tras casi tres décadas de trayectoria musical.

Con casi treinta años de carrera musical a sus espaldas, Estopa se ha consolidado como uno de los dúos más estables y unidos del panorama sonoro en España, sin que en todo este tiempo hayan trascendido noticias o rumores sobre una posible ruptura profesional entre los hermanos Jose y David Muñoz. Actualmente inmersos en la promoción de La Maketa, su nuevo trabajo discográfico en el que rescatan canciones inéditas de sus inicios junto a composiciones recientes, ambos artistas acudieron este martes al plató de El Hormiguero, en Antena 3. Durante su conversación con Pablo Motos, los músicos reconocieron en tono distendido que, lejos de cualquier desavenencia artística, existe una cuestión ajena a la música que podría llegar a poner en riesgo su unión: las ligas virtuales de fútbol conocidas como Fantasy.

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Así resurge 'La Maketa' de @estopaoficial #EstopaEH pic.twitter.com/XxwmyJicpn Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. November 17, 2026

Según detallaron en el espacio televisivo, estos juegos virtuales permiten a varios participantes competir dentro de una misma liga fichando a deportistas reales —como futbolistas o jugadores de baloncesto— que suman puntos en función de su rendimiento deportivo real. Para hacerse con sus servicios, los usuarios deben pujar con dinero virtual en un mercado de fichajes compartido, una dinámica competitiva que genera constantes rivalidades. En el caso de los hermanos Muñoz, este entretenimiento se ha convertido en el único motivo por el que discuten de manera habitual.

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La maniobra con Gerard Martín y la revancha en el canal de Auronplay

Durante la entrevista, Jose y David Muñoz relataron algunas de las anécdotas más llamativas derivadas de esta rivalidad virtual. Jose recordó cómo su hermano se tomó la revancha tras sentirse perjudicado en una ocasión anterior en la que habían quedado para ver un encuentro futbolístico juntos mientras él se encargaba de llevar la cena. David explicó que su hermano le llamó por teléfono a las 20:57 horas, justo tres minutos antes de que se cerrara el mercado de fichajes a las 21:00 horas, para preguntarle detalladamente por los ingredientes y el tipo de masa de las pizzas. Mientras conversaban, recibió una notificación en su teléfono móvil comprobando que Jose había aprovechado la distracción para fichar al jugador que él pretendía.

El futbolista objeto de aquella disputa virtual era Gerard Martín, defensa del Fútbol Club Barcelona formado en las categorías del Cornellá, equipo de la localidad natal de los integrantes de Estopa. Aunque Jose argumentó que el jugador estaba libre en el mercado, admitió que el enfado de su hermano se prolongó durante todo el partido hasta el punto de impedirle cenar. David corroboró aquel malestar y aseguró que durante el resto de aquella jornada le resultó difícil mantener la calma.

A pesar de que aquel episodio tuvo lugar en el mes de septiembre, David no logró resarcirse hasta la semana pasada. Según explicaron ambos ante Pablo Motos, coincidieron en el canal de Auronplay cuando ambos se disponían a pujar por el fichaje de Isco, futbolista del Betis. En el momento de realizar la cuenta atrás para formalizar la oferta, David le arrebató el teléfono móvil a su hermano para adelantarse en la operación. Posteriormente, movido por los remordimientos, decidió devolverle el jugador, aunque tras aplicar un sobrecoste de tres millones de euros virtuales.

Piques futbolísticos trasladados hasta el propio escenario

La intensidad con la que ambos hermanos viven esta competición virtual trasciende incluso el ámbito doméstico y ha llegado a producirse en pleno desarrollo de sus actuaciones musicales en directo. El propio David Muñoz detalló cómo en uno de sus conciertos aprovechó un momento específico del repertorio para adelantarse a su hermano en el mercado de fichajes.

Concretamente, durante la interpretación del tema Ya no me acuerdo, instante en el que Jose asume el protagonismo vocal en solitario, David se retiró momentáneamente de la primera línea del escenario, solicitó su teléfono móvil y completó el fichaje del futbolista que ambos deseaban incorporar a sus respectivas plantillas. Tras realizar la operación, regresó y dirigió una mirada hacia su hermano sobre las tablas para hacerle saber el desenlace de la puja. Ante esta sucesión de episodios competitivos, Jose resumió con humor el alcance de su afición compartida: «Si algún día Estopa se rompe, será por esto».