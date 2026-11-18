La Promesa, el drama de época ambientado en un palacio andaluz, llega el jueves 19 de noviembre a La 1 con una pelea entre Adriano y Jacobo durante la cena familiar.
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Qué pasará en La Promesa el jueves 19 de noviembre
Adriano y Jacobo vuelven a enfrentarse y pierden el control en plena cena. La pelea entre ambos es violenta y Alonso interviene para separarlos.
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Por su parte, Ricardo sigue señalando a Julio como responsable del sabotaje de la boda. A pesar de que mantiene las acusaciones, Curro está centrado en otra cuestión: necesita que Trini identifique a Leocadia.
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Al interesarse por la visita de Ángela a la joyería, Curro descubre que acudieron a un establecimiento distinto. Ante esa situación, cambia de estrategia para conseguir que Trini reconozca a Leocadia.
La llegada de Trini al palacio da un giro a la situación. Aparece con un muestrario destinado a Leocadia, que palidece al verla.
Mientras tanto, Julieta y Ciro toman la misma decisión: los dos se quedan en La Promesa. Sin embargo, las razones son distintas. Julieta quiere permanecer cerca de Manuel, mientras que Ciro no puede desobedecer a la logia.
La cercanía entre Manuel y Julieta también marca su relación. Ambos recuperan la complicidad que tenían y vuelven a besarse.
En la cocina, Simona trata de impedir que Candela se marche. Sabe que la receta preparada por Candela para su prueba no está bien y procura convencerla para que se quede.
Candela admite que se ha equivocado, pero no quiere abandonar. Ante su decisión de continuar, Simona se dispone a ayudarla durante toda la noche.
La jornada deja así a Candela y Simona trabajando juntas, mientras la presencia de Trini en palacio provoca la reacción de Leocadia.
Dónde y cuándo ver La Promesa
El capítulo 950 de La Promesa se emite el jueves 19 de noviembre a las 18:35 en La 1.
Fuente: avance semanal publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 19 de noviembre, consultada en FormulaTV.
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