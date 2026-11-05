Programación TV hoy, jueves 5 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 2, Cuatro y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
Lee tambien: Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre: amor, salud y dinero
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 El Lute (camina o revienta)
- 22:40 El Lute (camina o revienta)
- 00:40 La deuda (Oliver’s Deal)
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 El taquillazo
- 01:10 Testigo Protegido
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Lee tambien: Santoral de hoy, 5 de noviembre: San Guido María Conforti