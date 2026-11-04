La Promesa aborda el regreso de Pía y las tensiones en el palacio en la entrega que La 1 emite el jueves 5 de noviembre. Máximo amenaza a Lorenzo con contarle todo a Manuel, mientras Ricardo revela a Alonso quién saboteó la boda.

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Qué pasará en La Promesa el jueves 5 de noviembre

Máximo le asegura a Lorenzo que lo delatará ante Manuel. El capitán teme que la amenaza llegue a cumplirse durante la cena familiar.

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En la cocina continúa el enfrentamiento entre las cocineras. Cuando Petra señala a Tomasa, ellas la despachan: no dan crédito a su acusación porque conocen el pasado de las hermanas. Poco después, sus superiores las amonestan por primera vez porque la cena que han preparado es mala.

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A Pía irá Manuel para solicitarle que vuelva. Leocadia critica a los hermanos por su comportamiento errático: primero la despidieron y ahora están desesperados por recuperarla. Curro está a punto de reaccionar, pero Manuel consigue contenerlo.

La presión relacionada con la boda permanece tras la marcha de Casilda. Alonso, preocupado por Martina porque no la ve bien, le pregunta si tiene algo que contarle. Por otro lado, Ricardo le comunica a Alonso que Julio fue quien saboteó la boda.

En la zona de servicio también siguen los problemas. Cristóbal ha tenido que marcharse con urgencia para atender a su madre y Teresa queda al cargo. Leocadia la reprende por no haberle comunicado la salida del mayordomo.

Finalmente, Pía regresa al palacio. Su vuelta coincide con la llegada de la señora Adarre, que sorprende a todos al reclamar su puesto.

Las decisiones de Pía y la señora Adarre se suman así a los conflictos abiertos en el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 941 de La Promesa se emite el jueves 5 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 5 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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