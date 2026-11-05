Los horarios del ferry Ceuta-Algeciras para este jueves, 5 de noviembre de 2026, incluyen diez salidas en cada sentido. Baleària y DFDS operan la línea que conecta ambas ciudades a través del Estrecho.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Desde Ceuta hay diez salidas hacia Algeciras, repartidas entre Baleària y DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|08:31
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
En el sentido Algeciras-Ceuta hay otras diez salidas de Baleària y DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
Recomendaciones para viajeros
Es recomendable presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar los horarios con la compañía antes de viajar.
También conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios de Baleària y DFDS, consultados en sus webs el 29 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
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