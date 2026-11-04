Sueños de Libertad presenta el jueves 5 de noviembre en Antena 3 una conversación entre Andrés y Félix Cifuentes sobre su visita a la fábrica. En la serie, ambientada en el Toledo de los años 50, Gabriel también propone un plan a Beatriz para ocultar la identidad del padre de su bebé.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el jueves 5 de noviembre

Andrés recibe a Félix en casa con la intención de averiguar por qué ha visitado la fábrica y se ha reunido con Gabriel. También intenta ponerle en guardia sobre su alianza con su primo, pero el abogado le miente acerca de los motivos de su regreso.

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Mabel sigue pensando en Josema y la convivencia se le hace difícil. Cuando él aparece para desayunar con la camisa abierta, ella no puede dejar de mirarlo. Ante esta situación, pide consejo a Valentina para tratar de olvidar al arquitecto.

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Miguel intenta quedar con Claudia, aunque a ella le pesa el aniversario de la muerte de Mateo. La dependienta le pide que la acompañe a la misa en su recuerdo, mientras la situación genera tensión entre ambos. Miguel recurre después a Eduardo para que le ayude a comprender cómo afrontar una pérdida.

Por la ayuda recibida desde que llegó a Toledo, Valentina agradece a Claudia su apoyo y le propone ser testigo de su boda. Paula observa la escena y comienza a sentirse apartada de quienes fueron sus amigas. Después, Damián solicita a Valentina que excluya a Paula de la boda para prevenir escándalos y mantener oculta su relación con Tasio, pero Valentina rechaza la petición.

Ante Bianca, Fina sostiene su propio criterio como fotógrafa y le anuncia que, bajo esas circunstancias, no participará con ella en la exposición. Por otra parte, Salva insiste en que su padre se quede a vivir con él durante una temporada. Tomás, que ha advertido cómo mira su hijo a Paula, intenta aconsejarle sobre sus sentimientos.

Begoña comunica a Gabriel que quiere localizar al padre del bebé de Beatriz. Él advierte a Beatriz de que la verdad acabará por saberse y le plantea pagar a una persona para que suplante a Javier.

Don Agustín se sorprende cuando Amparo llega a la colonia. Amparo llega con el propósito de colaborar con Claudia en la casa cuna. Además, Eduardo propone a Manuela que pasen la tarde juntos.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 683 de Sueños de Libertad se emite el jueves 5 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del jueves 5 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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