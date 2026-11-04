Valle Salvaje emite el jueves 5 de noviembre un nuevo capítulo en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el jueves 5 de noviembre

Hernando pone a Luisa contra las cuerdas con amenazas de una intensidad que ella no había vivido antes.

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Por su parte, Alejo pierde el control y planta cara al marqués y a José Luis. A este último le reprocha que no defienda a su propio hijo.

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También Bárbara se enfrenta a Genaro. Durante el encuentro, él le cuenta una verdad que ella no esperaba y que plantea interrogantes sobre quién es en realidad.

Las amenazas de Hernando, los enfrentamientos de Alejo y la conversación entre Bárbara y Genaro centran el capítulo del jueves 5 de noviembre.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 517 de Valle Salvaje se emite el jueves 5 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 5 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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