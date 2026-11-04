Programación TV hoy, miércoles 4 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:25 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La revuelta

La revuelta 23:15 El Túnel: avanza y gana

La 2

20:50 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:40 Cifras y letras

Cifras y letras 22:10 Cifras y letras

Cifras y letras 22:45 Cifras y letras

Cifras y letras 23:20 Sergi Schaaff

Sergi Schaaff 00:35 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 01:05 La barraca

La barraca 01:55 La barraca

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El hormiguero

El hormiguero 23:00 La Mesa

La Mesa 01:40 Cuerpo de élite

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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