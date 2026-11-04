Programación TV hoy, miércoles 4 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La revuelta
- 23:15 El Túnel: avanza y gana
La 2
- 20:50 Trivial Pursuit
- 21:40 Cifras y letras
- 22:10 Cifras y letras
- 22:45 Cifras y letras
- 23:20 Sergi Schaaff
- 00:35 Historia de nuestro cine
- 01:05 La barraca
- 01:55 La barraca
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 La Mesa
- 01:40 Cuerpo de élite
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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