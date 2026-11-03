La Promesa aborda la marcha de Casilda y la insistencia de Curro ante Pía en el capítulo que La 1 emite el miércoles 4 de noviembre. La serie sitúa su drama en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX.

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Qué pasará en La Promesa el miércoles 4 de noviembre

Casilda comunica por sorpresa que se va. Su familia se reúne para despedirse y Jacobo comparte un momento íntimo con su madre. Ella continúa sin estar convencida de que Martina sea la mujer adecuada para su hijo, aunque él debe casarse ya.

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También Cristóbal abandona La Promesa con rapidez. Antes, solicita un tiempo para poder decir adiós a su madre, que está a punto de morir.

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Por su parte, Curro le cuenta a Manuel que su segunda tentativa con Pía no ha dado resultado. Ángela visita a Pía y la amenaza con acudir a verla a diario hasta que modifique su decisión.

Más adelante, la señora Adarre llama a Curro para encontrarse con él. El joven acude con esperanza, pero ella le pide que la deje tranquila. Curro, sin embargo, insiste y apela a Jana.

Lorenzo amenaza a Ciro: si no continúan, será él quien revele la verdad a Manuel. Máximo se anticipa a las amenazas de Lorenzo, mientras queda en el aire si denunciará al capitán por traicionar a su sobrino.

En otra de las tramas, Tomasa advierte a Petra que no hable con las cocineras. Petra, sin embargo, está dispuesta a afrontar el enfado de su hermana antes que permitir que ellas sufran.

Tomasa acusa entonces a Petra de haberla maltratado en el pasado. Las cocineras dan crédito a lo que cuenta Tomasa.

Las despedidas de Casilda y Cristóbal coinciden así con las tensiones entre Curro y Pía y con el enfrentamiento entre Petra y Tomasa.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 940 de La Promesa se emite el miércoles 4 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 4 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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