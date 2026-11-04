Los horarios del ferry Ceuta-Algeciras para el miércoles 4 de noviembre de 2026 incluyen diez salidas en cada sentido. Baleària y DFDS operan la conexión marítima entre ambas ciudades.

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Ruta Ceuta-Algeciras

La ruta desde Ceuta hacia Algeciras cuenta con diez salidas de Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 08:31 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

En el trayecto desde Algeciras hacia Ceuta hay también diez salidas de las dos navieras.

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Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h

Recomendaciones para viajeros

Se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar los horarios con la compañía antes de viajar.

También conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios de Baleària y DFDS, consultados en sus webs el 29 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

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