La colaboradora se convierte en el rostro de una campaña de Idealo contra las falsas ofertas del Black Friday instalada en la calle Santa Engracia

Belén Esteban se ha convertido desde este martes en la imagen principal de la nueva campaña publicitaria desplegada por el comparador de precios Idealo con el objetivo de prevenir a los consumidores frente a los descuentos ficticios registrados durante las semanas previas al Black Friday. La acción comercial cuenta como elemento central con una enorme lona publicitaria ubicada en el número 71 de la calle Santa Engracia, en pleno centro de Madrid, en la que la colaboradora posa junto al lema «Que no te toreen», una consigna dirigida de forma directa a su expareja y padre de su hija, el torero Jesulín de Ubrique, con quien mantiene abierto un conocido enfrentamiento mediático. Por el momento, el diestro no ha emitido ninguna reacción pública ni con respecto a la instalación del cartel ni sobre la frase explicita que lo acompaña.

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Esta iniciativa publicitaria resuelve la incógnita planteada semanas atrás por la propia Belén Esteban. Antes de acudir a uno de los conciertos ofrecidos por la cantante Shakira en el Macondo Park dentro de su residencia europea en Madrid, la colaboradora manifestaba ante los medios la frase «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», sin aportar en aquel momento mayores detalles sobre el sentido de dicha declaración. Con la difusión y el despliegue del cartel de Idealo este martes, ha quedado al descubierto el motivo de aquella consigna previa que anticipaba su participación en esta acción comercial.

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El antecedente publicitario en el conflicto de la familia Janeiro

El recurso a los soportes publicitarios como escenario de disputas personales dentro de este entorno mediático cuenta con precedentes recientes. La iniciativa de Belén Esteban sigue el camino trazado anteriormente por Irene Rosales, quien convirtió el eslogan de la marca Grefusa «Un mix con un mal kiko es un mal mix» en una indirecta hacia su expareja, Kiko Rivera. Aquella valla de Grefusa se desplegó el 15 de junio, coincidiendo con el 35 cumpleaños de Rosales, en la plaza de Antón Martín. La imagen mostraba a la colaboradora sonriente sosteniendo una bolsa de aperitivos junto al lema «Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko», una acción sobre la que Rosales explicó en sus redes sociales haber trabajado durante varias semanas y que derivó en advertencias de demandas por parte del hijo de Isabel Pantoja.

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Ahora, le toca a Belén Esteban



Un poco reciclado ya el concepto de campaña publicitaria + dardo a alguien, pero por mí, que los famosos no paren nunca de hacerlo pic.twitter.com/hdOPaiPUwI — sofrito (@soofrito) November 3, 2026

Asimismo, la publicidad ya había sido empleada de forma irónica dentro de la propia disputa con la familia del diestro. Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, protagonizó previamente el anuncio del portal PcComponentes bajo la frase «Si se enchufa, está en PcComponentes». Dicha campaña se produjo después de que Belén Esteban se refiriera a la joven con el término «nepobaby», intensificando un choque de declaraciones en el que participan también María José Campanario y que se abrió el pasado verano, cuando la propia Julia Janeiro calificó a Belén Esteban de «meme televisivo» y de ser la «sombra» de su padre.

Un nuevo episodio comercial en la vía pública madrileña

La estrategia publicitaria en las calles de la capital se consolida así como el canal elegido para escenificar los desacuerdos entre las partes. En el caso de Julia Janeiro, el estreno de su lona tuvo lugar a mediados del mes de septiembre en una calle de Madrid, acompañada por el eslogan de la firma informática a gran tamaño y la grabación de diversos anuncios para la misma marca, tres meses después del movimiento realizado por Irene Rosales.

Con el cartel desplegado este martes en la calle Santa Engracia por parte de Idealo, Belén Esteban reabre el enfrentamiento con Jesulín de Ubrique utilizando el verbo vinculado a la profesión taurina del padre de su hija. El sector publicitario se reafirma de este modo como el terreno sobre el que se desarrollan estos cruces de mensajes en la vía pública, a la espera de conocer si se producirá alguna respuesta por parte del torero tras la colocación de la lona en el centro de la capital.