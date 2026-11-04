El marqués de Lede zarpó de Cádiz al frente de una expedición para auxiliar a la plaza durante el prolongado asedio.

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1720: El marqués de Lede parte de Cádiz para auxiliar Ceuta

El sitio atravesaba entonces una fase especialmente peligrosa, con las posiciones marroquíes presionando la plaza. La Corona organizó una expedición para alterar el equilibrio y aliviar a la guarnición. Tras la llegada del ejército, se lanzó en los días posteriores una de las mayores ofensivas del asedio. Durante la Edad Moderna, la población de Ceuta vivía condicionada por las fortificaciones y su defensa, el abastecimiento, la vigilancia exterior, las guerras y los asedios. La supervivencia de la plaza dependía de su comunicación marítima con Andalucía.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Sale de Cádiz la expedición de socorro a Ceuta», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta».

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Otras efemérides del 4 de noviembre

2023: Fluminense gana la Copa Libertadores

En 2023, el Fluminense brasileño ganó la Copa Libertadores al derrotar por 2–1 al Boca Juniors argentino en el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

2009: La Audiencia Nacional ordena capturar a Solares

A petición de Rigoberta Menchú, indígena maya y premio Nobel de la Paz, la Audiencia Nacional ordenó en España en 2009 que se detuviera internacionalmente a José Antonio Solares, capitán guatemalteco, por organizar las torturas y la matanza perpetradas el 13 de mayo de 1982 contra 1545 personas de la etnia maya achi, entre ellas hombres, mujeres y niños.

2005: Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro

En 2005, la compañía española Animalario recibió el Premio Nacional de Teatro por Hamelin, una obra de Juan Mayorga.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 4 de noviembre.

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