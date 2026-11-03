Sueños de Libertad aborda las relaciones familiares y los secretos de sus protagonistas en el capítulo del miércoles 4 de noviembre en Antena 3. La serie transcurre en la Toledo de los años 50, alrededor de una familia dedicada a la perfumería.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el miércoles 4 de noviembre

Pablo informa a Andrés del encuentro entre Gabriel y Félix Cifuentes, así como del nerviosismo que mostró su primo cuando le preguntó por la razón de la reunión. Andrés promete consultar con Marta para averiguar qué planean. Por otro lado, Gabriel confiesa a Beatriz que teme que Cifuentes lo delate.

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Manuela habla con Paula para reprocharle su relación con Tasio. Quiere saber por qué ha vuelto con él y si está embarazada, ya que no entiende su decisión y se pregunta qué ocurriría si Carmen regresara.

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Tasio culpa a sus hermanos de haber contado a Digna su relación con Paula, pero ellos lo niegan. Paula se desahoga con Salva porque no quiere que la colonia hable de su vida sentimental. Después, Tasio promete a Paula que contará toda la verdad a Damián.

Claudia quiere dedicar una misa a Mateo, aunque le preocupa cómo reaccionará Miguel. Al hablar de ello con Fina, también le dice que desea presentárselo. Don Agustín comunica a Claudia que ha decidido organizar otra misa por Mateo, mientras Miguel continúa preguntando por el antiguo marido de su pareja para conocerlo mejor.

Paula escucha a Salva hablar de la adicción al alcohol de su padre. Tomás, por su parte, propone a su hijo acelerar los trámites relacionados con la venta de la casa del pueblo y empieza a darse cuenta de cómo mira a Paula. Mabel intenta evitar a Josema.

Fina sigue molesta con Bianca por sus diferencias en el trabajo. Marta la ayuda a elegir las fotografías para la exposición y Fina comprueba que se entiende mejor con ella que con la pintora.

Begoña pregunta a Beatriz qué piensa hacer después de dar a luz y le plantea la posibilidad de retomar el contacto con Javier, su expareja y quien la dejó embarazada.

Al final, Tasio revela a Damián que sale con Paula y que siente un profundo amor por ella.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 682 de Sueños de Libertad se emite el miércoles 4 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del miércoles 4 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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