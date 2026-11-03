Valle Salvaje continúa el miércoles 4 de noviembre en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.
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Qué pasará en Valle Salvaje el miércoles 4 de noviembre
Luisa y Alejo hacen público que Rafael respalda su relación. Enfurecido por el anuncio, Hernando amenaza con despojar al duque de su título.
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Por su parte, Rafael está dispuesto a cambiar su destino y le cuenta a Rosalía un plan con el que podrían permanecer unidos para siempre. Queda por ver si ella se atreverá a dar ese paso.
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El respaldo de Rafael al amor de Luisa y Alejo y su propuesta a Rosalía centran así las tramas del capítulo.
Dónde y cuándo ver Valle Salvaje
El capítulo 516 de Valle Salvaje se emite el miércoles 4 de noviembre a las 17:45 en La 1.
Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 4 de noviembre, consultada en FormulaTV.