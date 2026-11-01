Valle Salvaje emite el lunes 2 de noviembre un nuevo capítulo en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 2 de noviembre

Rosalía intenta calmar los temores de Leonor, que está aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana.

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Por su parte, Alejo se rompe con Luisa, superado por la presión. Él no imagina que ella le oculta las amenazas de Manuela.

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Más tarde, Victoria acude a palacio dispuesta a hacerlo saltar todo por los aires.

Las tramas de Leonor, Alejo y Victoria centran el capítulo del lunes 2 de noviembre.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 514 de Valle Salvaje se emite el lunes 2 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 2 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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