Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 31 de octubre, con el 22,7 % de cuota de pantalla y 1.956.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.
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Los programas más vistos del prime time
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,8 % de cuota y 903.000 espectadores
- Informe Semanal (La 1): 7,7 % de cuota y 781.000 espectadores
- Cine 5 Estrellas (Los Siete Magnificos) (Telecinco): 7,9 % de cuota y 656.000 espectadores
- Fútbol: Liga Española (Barcelona-Alaves) (LaLiga TV por M+): 6,3 % de cuota y 628.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche (La 1): 8,7 % de cuota y 594.000 espectadores
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,1 % de cuota y 508.000 espectadores
- laSexta _Xplica/. (laSexta): 7,3 % de cuota y 490.000 espectadores
- El Blockbuster (Venom: Habra Matanza) (Cuatro): 5,1 % de cuota y 473.000 espectadores
- Lo Sabe No lo Sabe (Especial Halloween) (Cuatro): 4,1 % de cuota y 407.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 4 % de cuota y 402.000 espectadores
Ranking de cadenas del sábado
Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,1 % de cuota de pantalla.
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- Temáticas de pago: 17,1 %
- La 1: 10,5 %
- Antena 3: 10,4 %
- Autonómicas (FORTA): 7,8 %
- Telecinco: 7 %
- Cuatro: 6,1 %
- laSexta: 6,1 %
- La 2: 2,5 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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