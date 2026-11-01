Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 31 de octubre, con el 22,7 % de cuota de pantalla y 1.956.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.

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Los programas más vistos del prime time

La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,8 % de cuota y 903.000 espectadores Informe Semanal (La 1): 7,7 % de cuota y 781.000 espectadores Cine 5 Estrellas (Los Siete Magnificos) (Telecinco): 7,9 % de cuota y 656.000 espectadores Fútbol: Liga Española (Barcelona-Alaves) (LaLiga TV por M+): 6,3 % de cuota y 628.000 espectadores Malas Lenguas Noche (La 1): 8,7 % de cuota y 594.000 espectadores La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,1 % de cuota y 508.000 espectadores laSexta _Xplica/. (laSexta): 7,3 % de cuota y 490.000 espectadores El Blockbuster (Venom: Habra Matanza) (Cuatro): 5,1 % de cuota y 473.000 espectadores Lo Sabe No lo Sabe (Especial Halloween) (Cuatro): 4,1 % de cuota y 407.000 espectadores Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 4 % de cuota y 402.000 espectadores

Ranking de cadenas del sábado

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,1 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 17,1 % La 1: 10,5 % Antena 3: 10,4 % Autonómicas (FORTA): 7,8 % Telecinco: 7 % Cuatro: 6,1 % laSexta: 6,1 % La 2: 2,5 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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