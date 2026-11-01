La Promesa, el drama de época ambientado en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX, se emitirá en La 1 el lunes 2 de noviembre de 2026.
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Qué pasará en La Promesa el lunes 2 de noviembre
Ángela está dispuesta a ayudar a Curro a encontrar a Pía y ambos lo consiguen. La señora Adarre está trabajando como mesera en Robledillo.
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Por su parte, Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, Lorenzo azuza a Ciro para hacer más cosas.
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En las cocinas, Tomasa comprueba que su plan está funcionando: las cocineras están cada vez más enfrentadas. Mientras tanto, Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos. La pregunta hace que Martina se sienta cohibida.
Más tarde, Martina confiesa a Jacobo que quizás anunciar su embarazo pueda servirle para sacarse a su madre de encima. La madre de Martina está sensible con el tema de los niños.
María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora. Sin embargo, le sorprende que Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos.
Así, mientras Martina habla con Jacobo de la posibilidad de anunciar su embarazo, María comparte con Teresa cómo va su matrimonio y su sorpresa ante la actitud de Samuel.
Dónde y cuándo ver La Promesa
El capítulo 938 de La Promesa se emite el lunes 2 de noviembre a las 18:35 en La 1.
Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 2 de noviembre, consultada en FormulaTV.