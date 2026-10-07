Un doblete de Mikel Merino saliendo desde el banquillo tras el descanso permite a la selección española remontar el gol inicial de Ivan Perisic en Split y mantener el pleno de cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas del torneo internacional.

España ha conseguido una trabajada victoria en el estadio de Split tras imponerse a Croacia por 1-2 en la cuarta jornada de la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tuvo que sobreponerse al tanto inicial del conjunto local para dar la vuelta al marcador en el segundo tiempo. La entrada de Mikel Merino tras el descanso resultó determinante para el desarrollo del choque, ya que el centrocampista navarro firmó los dos goles que confirmaron la remontada y aseguraron una racha impecable de 12 puntos de 12 posibles en el arranque de la competición.

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El encuentro comenzó con un ritmo elevado por parte del combinado Croata. Tras encajar un duro 0-7 frente a Inglaterra en su anterior compromiso, la selección entrenada por Bilic saltó al césped impulsada por la presión de su público. Las aproximaciones sobre la portería defendida por Unai Simón se sucedieron en los primeros minutos ante un conjunto español al que le costó adueñarse del ritmo del juego. Fruto de ese dominio inicial, en el minuto 17, una contra conducida por Kovacic derivó en un rechace del guardameta del Athletic que Ivan Perisic aprovechó para cabecear el balón al fondo de las mallas y establecer el 1-0.

El gol local acentuó las dificultades de la selección española en la fase inicial. Un desentendimiento en la salida de balón entre Unai Simón y Laporte estuvo a punto de costar el segundo tanto, aunque la intervención del portero evitó el gol de Matanovic. Con el paso de los minutos, España buscó la reacción antes del intermedio, pero careció de precisión en los últimos metros. Oyarzabal dispuso de un remate de cabeza que detuvo Livakovic sin contratiempos, mientras que Lamine no logró definir en una acción escorada por el primer palo.

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La entrada de Mikel Merino al descanso cambia la dinámica en Split

Tras el paso por vestuarios, Luis de la Fuente introdujo su primera modificación táctica al dar entrada a Mikel Merino en lugar de Álex Baena. Con este movimiento, Dani Olmo pasó a ocupar el extremo izquierdo en la formación española. La selección mostró un mejor posicionamiento sobre el terreno de juego, aunque continuó encontrando facilidades para rebasar el entramado defensivo planteado por Croacia.

La igualdad se rompió en el minuto 61 gracias a la aparición de Mikel Merino. Tras una acción en la que Dani Olmo recuperó un balón suelto en el área croata, el atacante filtró un pase hacia el centrocampista del Arsenal, quien ejecutó un disparo raso con la pierna izquierda para batir a Livakovic junto a la cepa del poste y colocar el 1-1 en el electrónico.

Expulsión de Perisic y gol decisivo en el minuto 89

A pesar del empate, el combinado croata volvió a generar peligro sobre la portería de Unai Simón aprovechando una imprecisión en la elaboración del juego visitante. Zubimendi, que había entrado al campo sustituyendo a Rodri, cometió un error en la entrega que permitió a Perisic armar un remate directo de primeras. Unai Simón reaccionó con rapidez para desviar el disparo con la bota y evitar el segundo gol local. Apenas un minuto después de esta acción, Perisic fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla por una entrada por detrás sobre Cucurella.

Con un jugador más sobre el campo, la selección española apretó en los minutos finales en busca del triunfo. En el minuto 89, Mikel Merino volvió a hacer acto de presencia en el área rival. El futbolista navarro realizó un control orientado tras un pase en la zona de tres cuartos y conectó un remate de volea para superar nuevamente a Livakovic, estableciendo el 1-2 definitivo en el marcador. Con esta victoria, España mantiene su balance perfecto de triunfos en las primeras cuatro jornadas de la Nations League.