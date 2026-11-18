MADRID — Según informa este miércoles en exclusiva el diario digital Okdiario, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió el 18 de febrero de 2020 una carta manuscrita y sin membrete oficial al exministro de Transportes José Luis Ábalos, menos de un mes después de su polémica escala nocturna en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En la misiva, de tres folios de extensión y fechada en Caracas, la dirigente venezolana agradece la actuación del entonces miembro del Ejecutivo español durante aquel episodio y concluye con una posdata en la que anuncia su intención de recuperar su equipaje: «PD: reclamaré mis maletas a la España con determinación bolivariana!».

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El tono de la misiva y las referencias a Barajas

De acuerdo con el contenido difundido por el citado medio, el documento presenta el encabezamiento impreso «Estimado amigo» corregido a mano con bolígrafo azul por «Querido», y define la propia correspondencia como un «instrumento clandestino frente a los lobos del fascismo». A lo largo del texto, Rodríguez describe el incidente ocurrido en Barajas como un «entretenido y ocupado episodio» y carga contra los periodistas y diputados que investigaban lo sucedido, a quienes tilda de «extremistas hambrientos de podredumbre».

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En un plano más personal, la dirigente venezolana expresa su gratitud al exministro por su «arrojada compostura en el mar de los tormentos», se autodefine como su «irremediable amiga» al otro lado del Atlántico y le asegura su «lealtad, fraguada en la confianza de los días», además de manifestar su voluntad de «expandir los estrechos caminos» de la relación bilateral entre ambos países.

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Las contradicciones en torno al equipaje

La posdata de la carta reabre la controversia sobre el destino y el contenido de los bultos transportados en la aeronave durante aquella madrugada de enero de 2020. Tal y como recuerda Okdiario, la existencia de estas maletas fue inicialmente negada por Ábalos, quien llegó a calificarlas de «bulo» asegurando que la comitiva únicamente portaba equipaje personal que continuó rumbo a Doha.

Posteriormente, distintas versiones y testimonios arrojaron cifras dispares sobre los bultos descargados en la terminal ejecutiva de Barajas: mientras el propio Ábalos acabó admitiendo haber visto «un carro o dos» que atribuyó a folletos turísticos del ministro venezolano Félix Plasencia para Fitur, su entonces asesor Koldo García habló de doce maletas que habrían vuelto al avión, y dos testigos presenciales y un vigilante de seguridad declararon ante notario haber visto la salida de hasta cuarenta bultos sin pasar control aduanero en vehículos con matrícula diplomática. Por su parte, tanto desde el Gobierno como desde el entorno del exministro se ha sostenido históricamente que la intervención en el aeropuerto tuvo como único objetivo evitar una crisis diplomática impidiendo que Rodríguez pisara suelo español debido a las sanciones de la Unión Europea.