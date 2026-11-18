MADRID — Según informa este miércoles la Agencia EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy una conversación telefónica con su homólogo de Gambia, Adama Barrow, con el objetivo de solicitar una mayor implicación de su país ante el repunte de la inmigración irregular que golpea especialmente a la isla canaria de El Hierro. El jefe del Ejecutivo avanzó este contacto durante una entrevista en Antena 3, en la que subrayó que su Gobierno mantiene abierta una intensa vía diplomática con los principales países de origen de los cayucos que arriban al archipiélago.

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Intensificación diplomática y refuerzo económico en Canarias

Sánchez reconoció que tanto Gambia como Senegal están colaborando actualmente con las autoridades españolas, pero enfatizó que resulta indispensable «que esa cooperación sea más intensa» para contener las salidas en origen. Esta llamada se produce apenas dos días después de que el propio presidente informara de una conversación similar mantenida el pasado lunes con el mandatario senegalés, Bassirou Diomaye Faye.

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En su mensaje dirigido a la ciudadanía canaria, el líder del Ejecutivo aseguró que el Estado está desplegando «todas sus capacidades» y una amplia acción humanitaria para responder al pico de llegadas, después de que El Hierro haya vuelto a superar el umbral de los mil migrantes recibidos en una sola jornada.

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En el plano financiero, el Consejo de Ministros aprobó este martes una partida extraordinaria de cinco millones de euros destinada a mitigar el impacto sanitario, social y económico del repunte migratorio en las islas:

Tres millones de euros se transferirán al Gobierno de Canarias para sufragar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud.

se transferirán al Gobierno de Canarias para sufragar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud. Dos millones de euros irán dirigidos directamente al Cabildo de El Hierro para atender necesidades sociales y económicas derivadas de la emergencia.

Esta inyección económica se suma a los 15,18 millones de euros ya comprometidos previamente para los dispositivos de acogida, la atención en costa y las derivaciones de migrantes hacia la península.

Un eje central en la recta final hacia el 29N

El repunte de llegadas a las costas canarias se ha consolidado como uno de los asuntos prioritarios en el debate político de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La gestión fronteriza y migratoria marca la agenda de los principales líderes nacionales, que han concentrado parte de sus actos de campaña en el archipiélago: tras la visita este martes del presidente de Vox, Santiago Abascal, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará a Canarias este viernes, mientras que el propio Pedro Sánchez tiene previstos dos actos electorales en las islas durante este fin de semana.