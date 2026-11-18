Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia han anunciado la creación de un centro de retención y retorno de migrantes en Ruanda. Este proyecto, impulsado de manera conjunta por estos cinco países de la Unión Europea, está destinado a aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas y que hayan agotado las vías legales. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha descrito esta iniciativa como un paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio en la UE.

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El centro en Ruanda se pondrá en marcha inicialmente como un programa piloto en 2027, con capacidad para acoger a unas 100 personas. Cada uno de los cinco países europeos implicados podría enviar alrededor de 20 migrantes. La iniciativa se encuentra aún en una fase preliminar y no se han concretado todos los detalles sobre su aplicación.

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España se opone a la nueva política migratoria

El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha sido el único en rechazar vehementemente este enfoque. Sánchez ha defendido su postura en una entrevista, afirmando que no ve «ni futuro ni humanidad» en la iniciativa de los cinco socios europeos. Además, ha subrayado que España respeta los derechos humanos, en contraste con la política migratoria más dura que se está promoviendo.

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En la última cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, tanto Frederiksen como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticaron a Sánchez por medidas como la regularización masiva de migrantes. Sin embargo, el presidente del Gobierno español ha mantenido su posición, destacando que no se siente un «kamikaze» por ir en contra de la mayoría de los Estados miembros de la UE.

Reacciones y críticas a la iniciativa

La propuesta ha suscitado diversas reacciones. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha instado a Sánchez a llevar la iniciativa ante la justicia europea, argumentando que externalizar las fronteras cuesta miles de millones de euros que podrían utilizarse para gestionar los flujos migratorios de una manera que no vulnere los derechos humanos.

Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la medida, aunque ha pedido una política migratoria más amplia. En contraste, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha calificado el plan como «un disparate» que no logrará detener la llegada de migrantes a Europa.

La ONU también ha expresado sus preocupaciones respecto a los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado de personas a Ruanda, un país con el que los migrantes no tienen vínculos reales y que enfrenta sus propios problemas en materia de derechos humanos.