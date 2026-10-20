El Racing de Santander – Espanyol se juega el sábado 24 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Racing de Santander – Espanyol

Racing de Santander – Espanyol Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio El Sardinero (Santander)

El Racing de Santander se enfrenta al Espanyol en la jornada 10 de LaLiga en el Estadio El Sardinero. Ambos equipos llegan al partido con 8 puntos, situándose en la 16ª y 15ª posición, respectivamente. El Racing ha anotado 13 goles y ha recibido 25, mientras que el Espanyol cuenta con 11 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el Racing ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, al igual que el Espanyol, que presenta un balance similar en su rendimiento reciente.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Racing de Santander: 16º con 8 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 25 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

Espanyol: 15º con 8 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

Lee tambien: Osasuna vence al Racing y el Barcelona sigue imbatible en la jornada 9 de Liga