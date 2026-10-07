El Racing de Santander – Valencia se juega el domingo 11 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Racing de Santander – Valencia

Racing de Santander – Valencia Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: El Sardinero (Santander)

El Racing de Santander recibe al Valencia en El Sardinero en el marco de la jornada 8 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 16ª posición con 7 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 11 goles y recibido 21. En sus últimos 5 encuentros, el Racing ha logrado 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Valencia ocupa el 19º lugar con 4 puntos, con un balance de 4 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Valencia ha conseguido 1 victoria y ha sufrido 4 derrotas.

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Así llegan los equipos

Racing de Santander: 16º con 7 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D-V)

Valencia: 19º con 4 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-V-D-D-D)

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