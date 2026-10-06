El Rayo Vallecano – Athletic Club se juega el sábado 10 de octubre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Rayo Vallecano – Athletic Club

Rayo Vallecano – Athletic Club Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

DAZN LaLiga y DAZN Estadio: Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)

El Rayo Vallecano recibe al Athletic Club en el Campo de Fútbol de Vallecas en un encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. Ambos equipos se encuentran en una situación similar, ya que ocupan la 12ª y 10ª posición, respectivamente, con 8 puntos. El Rayo ha anotado 11 goles y ha recibido 16 en 7 partidos, mientras que el Athletic ha marcado 7 y ha encajado 6 en 6 encuentros. En sus últimos cinco partidos, el Rayo ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el Athletic ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Así llegan los equipos

Rayo Vallecano: 12º con 8 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-V-D-V-D)

Athletic Club: 10º con 8 puntos en 6 partidos (7 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-V-D)

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