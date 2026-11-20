Madrid, 20 de noviembre de 2026. — La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en tres provincias y en la ciudad autónoma de Melilla por difundir contenido yihadista en redes sociales con fines de adoctrinamiento terrorista y emplear la inteligencia artificial (IA) dentro de los procesos de radicalización.

Lee tambien: La Policía Nacional detiene en Burgos a un hombre que intentó implantar en España a los ciberterroristas prorrusos NoName057(16)

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil a través de EFE, en una primera operación los agentes arrestaron a tres personas en San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Fuengirola (Málaga). Los investigadores señalan que estos tres sospechosos se habían radicalizado durante los últimos años, favorecidos por el mayor acceso a propaganda terrorista en internet, con especial incidencia de contenidos vinculados a Dáesh y Hamás orientados a adoctrinar con fines terroristas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Arresto de un joven en Melilla

A este operativo se suma otra actuación antiterrorista desarrollada por el instituto armado en la ciudad autónoma de Melilla, en la que fue detenido un joven por su participación activa en la difusión de ideología yihadista.

Lee tambien: La Guardia Civil desmantela una trama que vendía en gasolineras de Sevilla y Huelva combustible incautado al narcotráfico

De acuerdo con la información policial, al arrestado en Melilla se le atribuye la divulgación de un elevado volumen de material multimedia de carácter yihadista en plataformas y redes sociales empleadas de manera habitual por jóvenes.