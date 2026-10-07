El Real Betis – Osasuna se juega el domingo 11 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Betis – Osasuna

Real Betis – Osasuna Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de la Cartuja (Seville)

El Real Betis se enfrenta a Osasuna en la jornada 8 de LaLiga, en un encuentro que se disputará en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El equipo local, actualmente en 3ª posición con 16 puntos tras 7 partidos, ha logrado 9 goles a favor y ha encajado 7. En sus últimos 5 encuentros, el Betis ha cosechado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, Osasuna ocupa la 13ª posición con 8 puntos, habiendo anotado 6 goles y recibido 13 en el mismo número de partidos. En sus últimos 5 partidos, el equipo navarro ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Real Betis: 3º con 16 puntos en 7 partidos (9 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-V-D)

Osasuna: 13º con 8 puntos en 7 partidos (6 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-D-V)

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