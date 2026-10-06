El Real Madrid – Villarreal se juega el sábado 10 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Madrid – Villarreal

Real Madrid – Villarreal Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Santiago Bernabéu Stadium (Madrid)

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga en el Santiago Bernabéu Stadium. El equipo local ocupa la 4ª posición con 15 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 18 goles y recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el Madrid ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Villarreal se sitúa en la 9ª posición con 8 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Villarreal ha conseguido 2 victorias y ha sufrido 3 derrotas.

Así llegan los equipos

Real Madrid: 4º con 15 puntos en 7 partidos (18 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-V-D-V)

Villarreal: 9º con 8 puntos en 7 partidos (13 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-V-D-D-D)

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