El Real Sociedad – Deportivo de La Coruña se juega el domingo 11 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Sociedad – Deportivo de La Coruña

Real Sociedad – Deportivo de La Coruña Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Anoeta Stadium (San Sebastian)

La Real Sociedad recibe al Deportivo de La Coruña en el Anoeta Stadium en el marco de la jornada 8 de LaLiga. Ambos equipos se encuentran empatados en la clasificación, ocupando la 8ª y 7ª posición respectivamente, con 10 puntos en 7 partidos. La Real ha anotado 9 goles y ha recibido 13, mientras que el Deportivo cuenta con 10 goles a favor y 8 en contra. En sus últimos encuentros, la Real ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, mientras que el Deportivo ha obtenido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad: 8º con 10 puntos en 7 partidos (9 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-V-E-V)

Deportivo de La Coruña: 7º con 10 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-V-V)

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