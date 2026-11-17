Isabel Cayetana Jerusalem y Sixto, hija de Ignacio Jerusalem, vino al mundo en Ceuta el 17 de noviembre de 1738; su padre era compositor.

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1738: La hija de Ignacio Jerusalem viene al mundo en Ceuta

La partida bautismal de Isabel Cayetana Jerusalem y Sixto es el testimonio documental más antiguo conocido de la presencia en la ciudad de su padre, el compositor napolitano Ignacio Jerusalem.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Nace en Ceuta Isabel Cayetana, hija del compositor Ignacio Jerusalem», que toma como referencia «Revista de Musicología · Ignacio Jerusalem en Ceuta (1737/38-1742)».

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Otras efemérides del 17 de noviembre

2020: Francisco Sagasti asume la presidencia de Perú

En 2020, Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú en Lima, después de la renuncia del jefe de Estado Manuel Merino.

2008: Gatillazo lanza el álbum Sex Pastels

En 2008 se lanzó Sex Pastels, un álbum del grupo español de punk Gatillazo.

1997: El Premio Nacional de las Letras recae en Francisco Umbral

En 1997, el escritor Francisco Umbral obtuvo en España el Premio Nacional de las Letras.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 17 de noviembre.

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