El Real Madrid ganó en el campo del AEK Athens FC el miércoles 4 de noviembre en la jornada 4 de la Champions League. El Real Madrid remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó Federico Valverde en el minuto 90+2.
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En los 18 partidos se han marcado 70 goles, con 8 victorias locales, 9 victorias a domicilio y 1 empate.
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Resultados de la jornada 4 de la Champions League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|mar. 3/11
|Galatasaray-VfB Stuttgart
|2-0
|mar. 3/11
|Shakhtar Donetsk-Sporting de Portugal
|0-1
|mar. 3/11
|Atlético de Madrid-Bayern de Múnich
|0-2
|mar. 3/11
|Barcelona-Aston Villa
|3-0
|mar. 3/11
|Bodo/Glimt-Lille
|0-0
|mar. 3/11
|Feyenoord-Inter de Milán
|0-3
|mar. 3/11
|Lask Linz-Slovan Bratislava
|4-0
|mar. 3/11
|Manchester United-AS Roma
|3-2
|mar. 3/11
|Villarreal-PSG
|0-6
|mié. 4/11
|AEK Athens FC-Real Madrid
|2-3
|mié. 4/11
|Fenerbahçe-Liverpool
|3-2
|mié. 4/11
|Borussia Dortmund-Real Betis
|2-1
|mié. 4/11
|Lens-Como
|1-9
|mié. 4/11
|Oporto-Napoli
|4-1
|mié. 4/11
|PSV Eindhoven-Club Brugge KV
|1-2
|mié. 4/11
|RB Leipzig-Manchester City
|2-3
|mié. 4/11
|Slavia de Praga-Arsenal
|1-2
|mié. 4/11
|Viking-Sabah FA
|4-1
Con estos 18 resultados la jornada 4 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Galatasaray-VfB Stuttgart. Goles del Galatasaray: Aleksey Batrakov (12′ y 15′). Amarillas: 3 del Galatasaray y 5 del VfB Stuttgart.
- Shakhtar Donetsk-Sporting de Portugal. Goles del Sporting de Portugal: Issa Doumbia (59′). Amarillas: 1 del Shakhtar Donetsk y 1 del Sporting de Portugal.
- Atlético de Madrid-Bayern de Múnich. Goles del Bayern de Múnich: Lennart Karl (54′), Konrad Laimer (74′). Amarillas: 1 del Atlético de Madrid y 2 del Bayern de Múnich.
- Barcelona-Aston Villa. Goles del Barcelona: Lamine Yamal (7′), Raphael Dias Belloli (52′ y 64′). Amarillas: 1 del Barcelona y 3 del Aston Villa.
- Bodo/Glimt-Lille. Sin goles. Amarillas: 1 del Bodo/Glimt y 1 del Lille.
- Feyenoord-Inter de Milán. Goles del Inter de Milán: Yann Bisseck (8′), Pio Esposito (34′), Piotr Zieliński (54′). Amarillas: 1 del Feyenoord y 2 del Inter de Milán.
- Lask Linz-Slovan Bratislava. Goles del Lask Linz: Kasper Jorgensen (19′ y 37′), Robert Ljubicic (44′), Samuel Adeniran (48′). Amarillas: 0 del Lask Linz y 2 del Slovan Bratislava.
- Manchester United-AS Roma. Goles del Manchester United: Bruno Fernandes (58′ de penalti), Matheus Cunha (83′ y 86′); del AS Roma: Matias Soule (11′), Donyell Malen (17′ de penalti). Amarillas: 4 del Manchester United y 3 del AS Roma. Expulsado: Matheus Cunha (Manchester United, 90+1′).
- Villarreal-PSG. Goles del PSG: João Neves (9′), Désiré Doue (12′), Senny Mayulu (13′), Fabián Ruiz (17′ y 50′), David Boly (78′). Amarillas: 4 del Villarreal y 1 del PSG.
- AEK Athens FC-Real Madrid. Goles del AEK Athens FC: Aboubakary Koita (12′), Stavros Pilios (75′); del Real Madrid: Jude Bellingham (32′), Kylian Mbappé (78′), Federico Valverde (90+2′). Amarillas: 1 del AEK Athens FC y 1 del Real Madrid. Expulsado: Aboubakary Koita (AEK Athens FC, 90+5′).
- Fenerbahçe-Liverpool. Goles del Fenerbahçe: Mason Greenwood (29′), Archie Brown (73′), Vedat Muriqi (79′); del Liverpool: Treymaurice Nyoni (25′), Alexander Isak (69′). Amarillas: 2 del Fenerbahçe y 1 del Liverpool.
- Borussia Dortmund-Real Betis. Goles del Borussia Dortmund: Fábio Silva (49′), Konstantinos Karetsas (72′); del Real Betis: Aitor Ruibal (67′). Amarillas: 4 del Borussia Dortmund y 4 del Real Betis.
- Lens-Como. Goles del Lens: Ruben Aguilar (65′); del Como: Anastasios Douvikas (7′, 32′ y 57′), Nico Paz (40′), Lucas Da Cunha (47′), Marc-Oliver Kempf (53′), Mattia Liberali (62′), Martin Baturina (69′), Matteo Papaccioli (90+1′). Amarillas: 2 del Lens y 0 del Como.
- Oporto-Napoli. Goles del Oporto: Jan Bednarek (11′), Gabri Veiga (71′), Jakub Kiwior (80′), Samuel Aghehowa (90′ de penalti); del Napoli: Scott McTominay (43′). Amarillas: 1 del Oporto y 4 del Napoli. Expulsado: Rafael Marin Zamora (Napoli, 88′).
- PSV Eindhoven-Club Brugge KV. Goles del PSV Eindhoven: Kodai Sano (54′); del Club Brugge KV: Nicolo Tresoldi (25′), Carlos Forbs (65′). Amarillas: 0 del PSV Eindhoven y 3 del Club Brugge KV.
- RB Leipzig-Manchester City. Goles del RB Leipzig: Ridle Baku (49′), Antonio Nusa (61′); del Manchester City: Castello Junior Lukeba (37′ en propia puerta), Enzo Fernández (58′), Erling Haaland (78′). Amarillas: 4 del RB Leipzig y 2 del Manchester City.
- Slavia de Praga-Arsenal. Goles del Slavia de Praga: Wiktor Nowak (90′); del Arsenal: Noni Madueke (9′), Viktor Gyökeres (38′). Amarillas: 1 del Slavia de Praga y 2 del Arsenal.
- Viking-Sabah FA. Goles del Viking: Erik Botheim (27′ y 90+4′), Zlatko Tripić (69′), Henrik Falchener (81′); del Sabah FA: Patrick Orphe Mbina (11′). Amarillas: 2 del Viking y 2 del Sabah FA. Expulsado: Aden McCarthy (Sabah FA, 77′). Penalti fallado: Zlatko Tripić (Viking, 69′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Champions League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 5 están en el calendario oficial de la UEFA.
Más resultados: resultados de la jornada 3 de la Champions League.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.